В горсовете Харькова рассказали о строительстве метро

В Харькове сносят строения и дома на Одесской, которые мешают строительству метро. Об этом пишут «Комментарии. Харьков».

В планах города демонтировать около 90 объектов недвижимости от перекрестка Державинской и проспекта Гагарина. Среди них частные и многоквартирные дома, магазины и АЗС. Большинство объектов уже выкуплены.

Между перекрестком и проспектом будет целых семь выходов из метро. Кроме того, выполняются работы по демонтажу коммуникаций и газопровода низкого давления. Их проводят в дневное время.

Кроме того, мэр обнародовал в соцсетях фото строительства соединительной ветки к депо от станции метро "Победа".

Отметим, что в Харькове строятся две новые станции метро: "Державинская" и "Одесская". Кроме того, строят Алексеевское депо и планируют закупить новые вагоны. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 миллионов евро) и ЕИБ (160 миллионов евро).

Напомним, что в сети показали последствия бури в Харькове. Вчерашний шторм в Харькове поломал заборы, балконы и оборвал провода. Некоторые районы остались без света. В сети же публикуют кадры последствий мощного ветра с метелью.

Недалеко от метро «Победа» ветром снесло ограждение. На ХТЗ также снесло забор. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.

Также мы писали, что дети не могут попасть в садик из-за растаявшего снега в Харькове. В Харькове растаял снег, который нанесло метелью в ночь на 25 февраля, из-за чего в городе стоят огромные лужи.

«Залив на площади Фейербаха, который нужно пересекать паромом, чтобы дети попали в садик N84», – сообщили в соцсети, опубликовав показательное фото.

Напомним, вооруженные люди устроили массовую драку в Харькове: видео побоища слили в сеть

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