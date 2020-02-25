Стало известно, какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В Харькове после разрушающего ветра и метели резко потеплеет

В ближайшие дни в Харькове обещают стремительное потепление. Об этом сообщил портал Gismeteo.

Так, в среду, 26 февраля, харьковчан ждет переменная облачность, возможны осадки в виде снега с дождем. Температура ночью составит +1 градус, днем достигнет 9 градусов выше нуля.

В четверг, 27 февраля, - также переменная облачность, ожидается сильный дождь. Ночью - плюс 4 градуса, днем - 12 градусов выше нуля.

Напомним, что в сети показали последствия бури в Харькове. Вчерашний шторм в Харькове поломал заборы, балконы и оборвал провода. Некоторые районы остались без света. В сети же публикуют кадры последствий мощного ветра с метелью.

Так, в Харьковском районе отключили свет около 22-х часов вечера на всю ночь. 25 февраля харьковчане могут наблюдать такую картину в городе.

Недалеко от метро «Победа» ветром снесло ограждение. На ХТЗ также снесло забор. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.

Также мы писали, что дети не могут попасть в садик из-за растаявшего снега в Харькове. В Харькове растаял снег, который нанесло метелью в ночь на 25 февраля, из-за чего в городе стоят огромные лужи.

«Залив на площади Фейербаха, который нужно пересекать паромом, чтобы дети попали в садик N84», – сообщили в соцсети, опубликовав показательное фото.

Харьковчане сразу приняли комментировать инцидент.

«Идите в парк и прославляйте Гепу», «доверяй делам», «Там в академии есть надземный переход», «який жах», «там так всегда», «Вот сволочи неблагодарные, лудший во главе города на пару с природой сделал для вас новое прекрасное озеро, а вы ноете!», «Пусть гепа гондолы купит и гондольеров», – смеются в сети.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.