В Змиевском районе пропала 10-летняя Мария Солдатенко

Школьница из села Тарановка 25 февраля около 17:00 вышла из дома и ушла и не вернулась. Место, куда он отправилась, неизвестно. Об этом сообщили в полицию родители пропавшей.

Мария учится в третьем классе школы в Тарановке.

Приметы: рост – 140 см, худощавая, волосы русые.

Была одета в розовые сапоги, куртку горчичного цвета, голубые джинсы.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемой полиция просит сообщить в Змиевской отдел по адресу: город Змиев, ул. Донецкая, 26 или по телефонам (05747) 3-49-93, 102, 050-305-52-33

Также мы писали, что 25 февраля пропал ребенок в Киеве. 14-летний Волчков Андрей Валериевич ушел со школы и не вернулся.

“Маме Андрея позвонил учитель и сообщил, что после конфликта в школе он ушел и не вернулся. Рюкзак и мобильный телефон оставил в школе. Ранее неоднократно уходил”, – рассказали подробности.

С 2018 по 2020 год было 9 официальных заявлений в полицию. Сотрудники полиции находили и возвращали из разных областей. Вероятно, в этот раз попробует добраться в Одесскую область, где живут родственники (папа и бабушка).

Напомним, что в Харькове началась волна массовых заминирований зданий. Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 25 февраля около 15:40

Во второй половине дня было срочно эвакуировано сотни человек из-за угрозы взрыва. Всего «заминировали» около 60 зданий.

Чтобы проверить все адреса, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления работали до поздней ночи, но ничего опасного не нашли.

На железнодорожном вокзале специалисты работали около часа, пассажиров всех вывели из здания, а движение поездов не остановили.

«Пассажиры реагировали очень спокойно, очень медленно покидали вокзал», – рассказала очевидица инцидента в сюжете ТСН.

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