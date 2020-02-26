Таких масштабов еще не было, сотни людей эвакуировали

В Харькове началась волна массовых заминирований зданий

Сообщение о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах города поступило на электронную почту полиции 25 февраля около 15:40. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Во второй половине дня было срочно эвакуировано сотни человек из-за угрозы взрыва. Всего «заминировали» около 60 зданий.

Чтобы проверить все адреса, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления работали до поздней ночи, но ничего опасного не нашли.

На железнодорожном вокзале специалисты работали около часа, пассажиров всех вывели из здания, а движение поездов не остановили.

«Пассажиры реагировали очень спокойно, очень медленно покидали вокзал», – рассказала очевидица инцидента в сюжете ТСН.

Напомним, что в горсовете Харькова рассказали о строительстве метро. В Харькове сносят строения и дома на Одесской, которые мешают строительству метро. В планах города демонтировать около 90 объектов недвижимости от перекрестка Державинской и проспекта Гагарина. Среди них частные и многоквартирные дома, магазины и АЗС. Большинство объектов уже выкуплены.

Между перекрестком и проспектом будет целых семь выходов из метро. Кроме того, выполняются работы по демонтажу коммуникаций и газопровода низкого давления. Их проводят в дневное время.

Кроме того, мэр обнародовал в соцсетях фото строительства соединительной ветки к депо от станции метро "Победа".

Отметим, что в Харькове строятся две новые станции метро: "Державинская" и "Одесская". Кроме того, строят Алексеевское депо и планируют закупить новые вагоны. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 миллионов евро) и ЕИБ (160 миллионов евро).

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