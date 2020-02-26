В Зміївському районі пропала 10-річна Марія Солдатенко

Школярка з села Таранівка 25 лютого близько 17:00 вийшла з дому і пішла і не повернулася. Місце, куди вона вирушила, невідомо. Про це повідомили в поліцію батьки зниклої.

Марія навчається в третьому класі школи в Тарановке.

Прикмети: зріст – 140 см, худорлява, волосся русяве.

Була одягнена в рожеві чоботи, куртку гірчичного кольору, блакитні джинси.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваної поліція просить повідомити у відділ Зміївської за адресою: місто Зміїв, вул. Донецька, 26 або по телефонам (05747) 3-49-93, 102, 050-305-52-33

Також ми писали, що 25 лютого пропав дитина в Києві. 14-річний Волчков Андрій Валерійович пішов зі школи і не повернувся.

“Мамі Андрія подзвонив вчитель і повідомив, що після конфлікту в школі він пішов і не повернувся. Рюкзак та мобільний телефон залишив у школі. Раніше неодноразово йшов”, – розповіли подробиці.

З 2018 по 2020 рік було 9 офіційних заяв в поліцію. Співробітники поліції знаходили і повертали з різних областей. Ймовірно, в цей раз спробує дістатися в Одеську область, де живуть родичі (тато і бабуся).

Нагадаємо, що в Харкові почалася хвиля масових мінувань будівель. Повідомлення про закладення вибухівки в житлових будинках, медичних закладах, торгових центрах, залізничному та автовокзалах міста надійшло на електронну пошту поліції 25 лютого близько 15:40

У другій половині дня було терміново евакуйовано сотні людей із-за загрози вибуху. Всього «замінували» близько 60 будівель.

Щоб перевірити всі адреси, слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління працювали до пізньої ночі, але нічого небезпечного не знайшли.

На залізничному вокзалі фахівці працювали близько години, пасажирів, всіх вивели з будівлі, а рух поїздів не зупинили.

«Пасажири реагували дуже спокійно, дуже повільно залишали вокзал», – розповіла очевидиця інциденту в сюжеті ТСН.

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