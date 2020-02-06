Харків'янин поскаржився на шум установки для зарядки електромобілів і наразився на жорстку критику в мережі

У групі «Типовий Харків» з'явилося відео від обуреного жителя міста, який поскаржився на те, що у дворі на трансформаторній будці з'явилася зарядка для електромобілів.

Він незадоволений тим шумом, який створює установка, і не уявляє, як «влітку буде відкривати вікна».

Другий момент, який збентежив харків'янина, це те, що недалеко від установки розташований дитячий майданчик.

У свою чергу далеко не всі поділяють обурення чоловіка, а також цікавляться, чому його не бентежать алкаші і наркомани, які на цьому ж майданчику п'ють і колються на очах у малюків, чи машини, що їздять по двору.

«На днях був в 10 кроках від зарядки і ніяких звуків не чув. Може, вони плутають звук в цілому від трансформаторної будки?», «Вас бентежить звук зарядки? А не бентежить звук машин, які заводяться взимку, звук прогріву авто взимку в 5:30 ранку. Ідіоти!», «Ох люди. Деб**зм міцнішає. Значить, якщо діряві жигулі гудуть, йому не заважає. А шум зарядки заважає», «Вони всі незаконні. У них немає земвідводу та інших документів, так що можна хоч сокирою, хоч цеглою, раз не працюють правові структури», «П***ць, заблокувати, порубати, спалити. Це ті, які в житті не х**а не зробили, і душить жаба. Чим ці заправки заважають. Який там б***ь звук??», «Коли влітку на цьому дитячому майданчику молодь бухає , ірже й матюкається на весь двір півночі, ніхто не виступає, нікому це і не заважає...», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що харків'яни створили петицію з проханням заборонити комунальникам вивозити сміття з дворів рано вранці, тому що гуркіт баків заважає спати.

Нагадаємо, у Кернеса пенсіонерів змусять платити за активний спосіб життя.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що харківським автовласникам ще більше ускладнять життя: «об'їжджайте».