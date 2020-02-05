У Харкові придумали нове «покращення» для місцевих пенсіонерів

Люди, котрі досягли пенсійного віку і пішли на заслужений відпочинок, отримають пільговий E-ticket, яким передбачено 50 безкоштовних поїздок у метрополітені і ще 50 – в трамваї та тролейбусі.

Про це повідомляє ресурс kharkovyes.com.ua.

Що ж стосується особливо активних пенсіонерів, яким не сидиться вдома, і неважливо, з якої причини, то вони «зможуть поповнити пільгову картку й оплачувати проїзд вже по повній вартості».

Про це заявила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

«Пенсіонер якщо активний - він працює. Значить, він одержує не тільки пенсію і зможе оплатити той проїзд, який буде перевищувати кількість безкоштовних поїздок», – пояснила чиновниця.

Вона додала, що з березня в Харкові проїзд за пенсійними посвідченнями стане неможливим, оскільки безкоштовні поїздки будуть тільки для тих, у кого є E-ticket.

У свою чергу видання наводить у приклад викинуті на ялинки новорічний антураж десятки і сотні мільйонів гривень, акцентуючи увагу на тому, що вони обійшлися Харкову набагато дорожче, ніж би потягнула дотація міськелектротранспорту за пільговий проїзд незахищених верств населення. За словами журналістів, у міськраді сидять чиновники, які відірвані від реального життя і не розуміють, що люди пенсійного віку часто користуються правом безкоштовного проїзду, щоб поїхати на більш дешевий ринок або аптеку, допомогти дітям з онуками і тому подібне.

Як відомо, з 1 березня в метро і наземному електротранспорті Харкова оплата буде здійснюватися тільки контактною картою. Пільговики з передмістя та інших населених пунктів втратять право безкоштовного проїзду.

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