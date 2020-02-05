Громадянин, який побажав безкоштовно розжитися кількома дорогими смартфонами, несподівано для себе "прославився"
У групі «ХС Харків» опублікували відео, зроблене камерою спостереження в торговому центрі «Французький бульвар», на якому чоловік краде два IPhone XS з острівця.
Як видно на записі, зловмисник не приховує задоволення з приводу легкої наживи, а на його обличчі вираз переможця. Проте хлопця підстерігав «нежданчик».
«Він не очікував, що це муляж для демонстрації якості поклейки плівки. Підняти бабла не вийшло, а от стати знаменитим зрослося», – йдеться у підписі до відео.
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У коментарях до відео люди висміюють невдачливого злодюжку.
«Ех ...а скільки радості і надії подавала ця посмішка, що я Джеймс Джеймс Бонд», «Нехай тепер дзвонить, убогий!», «А щастя було так близько», «А який щасливий», «Хотілося б побачити його пику, коли він зрозумів, що це муляж», «Тупий лузер. Карму зіпсував», – пишуть користувачі.
Раніше ми розповідали, що в одному з харківських тролейбусів сталася бійка, в результаті якої один потерпілий втратив свідомість. Відео інциденту з'явилося в Телеграмі, а по місту поповзли чутки, що побитий чоловік був нібито за спробу проїхатися «зайцем».
Однак незабаром інформацію про безбілетника спростували, зазначивши, що це була п'яна бійка між знайомими, а потерпілий не помер.
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