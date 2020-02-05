Гражданин, пожелавший бесплатно разжиться парочкой дорогих смартфонов, неожиданно для себя "прославился"

В группе «ХС Харьков» опубликовали видео, сделанное камерой наблюдения в торговом центре «Французский бульвар», на котором мужчина ворует два IPhone XS с островка.

Как видно на записи, злоумышленник не скрывает довольства по поводу легкой наживы, а на его лице выражение победителя. Однако парня подстерегал «нежданчик».

«Он не ожидал, что это муляж для демонстрации качества поклейки пленки. Поднять бабла не получилось, а вот стать знаменитым срослось», – говорится в подписи к видео.

В комментариях к видео люди высмеивают незадачливого воришку.

«Эх ...а сколько радости и надежды подавала эта ухмылка, что я Джеймс Джеймс Бонд», «Пусть теперь звонит, убогий!», «А счастье было так близко», «А какой счастливый», «Хотелось бы увидеть его рожу когда он понял, что это муляж», «Тупой лузер. Карму испортил», – пишут пользователи.

Очередное ограбление века 🥴 Данный братюня 2 февраля решил сорвать куш, спиzдив два IPhone XS с островка на «Французском бульваре». Только он не ожидал, что это муляж для демонстрации качества поклейки пленки. Поднять бабла не получилось, а вот стать знаменитым срослось 👌 Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 4. Februar 2020

Ранее мы рассказывали, что в одном из харьковских троллейбусов произошла драка, в результате которой один потерпевший потерял сознание. Видео потасовки появилось в Телеграмме, а по городу поползли слухи, что избит мужчина был якобы за попытку проехаться «зайцем».

Однако вскоре информацию о безбилетнике опровергли, отметив, что это была пьяная драка между знакомыми, а потерпевший не умер.

Напомним, на Харьковщине бесследно исчезла 13-летняя красавица.

Как сообщала Politeka, вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан.

Также Politeka писала, что в Харькове коллекторы запугали должницу.