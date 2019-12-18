Харківська міська рада виділила 15 мільйонів гривень на реконструкцію дитячого ігрового комплексу «Кремлівська стіна» на території парку ім. Горького

Відповідне рішення депутати підтримали під час останньої в 2019 році сесії мерії, повідомляє «Depo. Харків».

Не обійшлося і без скандалів. Перед тим, як депутати натиснули на кнопки, депутата Тарас Ситенко заявив, що під кремлівською стіною в нинішній час можна «або ховати, або штурмувати».

Кернес не забарився з реакцією.

«Я прошу, давайте те, що стосується дітей, не будемо нікого штурмувати. Візьміть, штурмуйте цю стіну, тут є фотографії, вашою головою туди».

Після чого він виніс питання про виділення коштів на голосування зі словами «Поховати, поховати, себе поховайте».

Всього ж на збитковий парк Горького на сесії 18 грудня депутати виділили 39,3 млн гривень. Крім 15 мільйонів на «Кремлівську стіну», півмільйона дали на реконструкцію спортивних майданчиків і футбольних полів, 15 мільйонів – на ремонт пішохідно-транспортної мережі парку і 8,8 млн – на ремонт системи поливу.

На цьому ж засіданні Геннадій Кернес вступив у перепалку з народним депутатом Олександром Фельдманом через ринок «Барабашово», через частину території якого буде прокладена пряма дорога на Салтівку. Він пообіцяв парламентарію, що «видалить його, як зуб». Відео погрози вже опублікували в соціальних мережах.

Раніше ми писали про те, що мерія Харкова вже виділила понад 50 мільйонів на підготовку до святкування Нового року. Одна лише інсталяція «Зоряне небо» на Сумській та Пушкінській обійшлася бюджету міста в 34 мільйони.

Нагадаємо, Харків очолив сумний рейтинг.

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