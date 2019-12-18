Харьковский городской совет выделил 15 миллионов гривен на реконструкцию детского игрового комплекса «Кремлевская стена» на территории парка им. Горького

Соответствующее решение депутаты поддержали во время последней в 2019 году сессии мэрии, сообщает «Depo. Харьков».

Не обошлось и без скандалов. Перед тем, как депутаты нажали на кнопки, депутата Тарас Ситенко заявил, что под кремлевской стеной в нынешнее время можно «либо хоронить, либо штурмовать».

Кернес не замедлил с реакцией.

«Я прошу, давайте то, что касается детей, не будем никого штурмовать. Возьмите, штурмуйте эту стену, здесь есть фотографии, вашей головой туда».

После чего он вынес вопрос о выделении средств на голосование со словами «Похоронить, похоронить, себя похороните».

Всего же на убыточный парк Горького на сессии 18 декабря депутаты выделили 39,3 млн гривен. Кроме 15 миллионов на «Кремлевскую стену», полмиллиона дали на реконструкцию спортивных площадок и футбольных полей, 15 миллионов – на ремонт пешеходно-транспортной сети парка и 8,8 млн – на ремонт системы полива.

На этом же заседании Геннадий Кернес вступил в перепалку с народным депутатом Александром Фельдманом из-за рынка «»Барабашово», через часть территории которого будет проложена прямая дорога на Салтовку. Он пообещал парламентарию, что «удалит его, как зуб». Видео угрозы уже опубликовали в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что мэрия Харькова уже выделила более 50 миллионов на подготовку к празднованию Нового года. Одна только инсталляция «Звездное небо» на Сумской и Пушкинской обошлась бюджету города в 34 миллиона.

Напомним, Харьков возглавил печальный рейтинг.

Как сообщала Politeka, Кернеса ткнули носом в главную беду Харькова.

Также Politeka писала, что Кернес "купил" Деду Морозу домик по цене элитной квартиры в Харькове.