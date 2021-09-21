У Харкові відкрили меморіал пам'яті

Про це повідомили в прес-службі Харківської облради.

"Центральний елемент композиції-тризуб, обвінчаний терновим вінцем. З одного боку є інформація про ті події, з іншого — імена та прізвища загиблих харків'ян", — йдеться в повідомленні.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 21 вересня звершив у Харкові освячення центрального престолу храму на честь святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

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Раніше повідомлялося, що в районі ХТЗ декомунізували будинок.

Про це повідомила громадська організація "Світанок".

Так, на ХТЗ з будівлі зняли серп і молот.

"У Харкові ще один об'єкт комуністичної пропаганди прибраний з публічного простору. На цей раз серп і молот в районі ХТЗ", - йдеться в повідомленні.