В Харькове открыли мемориал памяти
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.
"Центральный элемент композиции — трезубец, обвенчанный терновым венцом. С одной стороны есть информация о тех событиях, с другой — имена и фамилии погибших харьковчан", — говорится в сообщении.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 21 сентября совершил в Харькове освящение центрального престола храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
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Ранее сообщалось, что в районе ХТЗ декоммунизировали дом.
Об этом сообщила общественная организация "Свитанок".
Так, на ХТЗ со здания сняли серп и молот.
"В Харькове еще один объект коммунистической пропаганды убран с публичного пространства. На этот раз серп и молот в районе ХТЗ", - говорится в сообщении.
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