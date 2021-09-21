В Харькове открыли мемориал памяти

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского облсовета.

"Центральный элемент композиции — трезубец, обвенчанный терновым венцом. С одной стороны есть информация о тех событиях, с другой — имена и фамилии погибших харьковчан", — говорится в сообщении.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 21 сентября совершил в Харькове освящение центрального престола храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

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Ранее сообщалось, что в районе ХТЗ декоммунизировали дом.

Об этом сообщила общественная организация "Свитанок".

Так, на ХТЗ со здания сняли серп и молот.

"В Харькове еще один объект коммунистической пропаганды убран с публичного пространства. На этот раз серп и молот в районе ХТЗ", - говорится в сообщении.