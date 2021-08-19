У Харкові сталася потужна пожежа

НП сталася в Новобаварському районі міста.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області. По вулиці Цехівській горів приватний будинок.

У момент прибуття рятувальників на місце в будинку горіли домашні речі. Пожежникам вдалося оперативно впоратися з вогнем.

На місці події рятувальники виявили тіло 86-річної жінки.

Зараз встановлюються всі причини загоряння.

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Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області. На місце виїхали два відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.

У квартирі на п'ятому поверсі горіла комп'ютерна техніка та меблі. Загальна площа загоряння склала 3 м кв.

Через годину рятувальники ліквідували загоряння.

На щастя, ніхто не постраждав. Відомо, що на даний момент фахівці встановлюють причину пожежі. ЕА місці працювали співробітники ДСНС та медики.

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