В Харькове произошел мощный пожар

ЧП произошло в Новобаварском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. По улице Цеховской горел частный дом.

В момент прибытия спасателей на место в доме горели домашние вещи. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 86-летней женщины.

Сейчас устанавливаются все причины возгорания.

К слову, в Харькове вспыхнул пожар

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.

В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.

Через час спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал. Известно, что на данный момент специалисты устанавливают причину пожара. Еа месте работали сотрудники ГСЧС и медики.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей