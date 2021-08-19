В Харькове произошел мощный пожар
ЧП произошло в Новобаварском районе города.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. По улице Цеховской горел частный дом.
В момент прибытия спасателей на место в доме горели домашние вещи. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем.
На месте происшествия спасатели обнаружили тело 86-летней женщины.
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Сейчас устанавливаются все причины возгорания.
К слову, в Харькове вспыхнул пожар
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.
В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.
Через час спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, никто не пострадал. Известно, что на данный момент специалисты устанавливают причину пожара. Еа месте работали сотрудники ГСЧС и медики.
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