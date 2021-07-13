В Харьковской области установлен наивысший уровень пожарной опасности
5-й уровень пожарной опасности сохранится 13-15 июля, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорится в сообщении.
С начала года на таких пожарах погибли три человека.
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Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.
К слову, на Харьковщине пруд стал ярко-красным.
Экоактивисты утверждают, что из-за сброса отходов местного завода вода в пруде приобрела ярко-красный цвет.
Местные жители отмечают, что неподалеку от этого пруда рос 500-летний дуб, который уже "умер".
"Сброс идёт в пруд. Пруд ярко-красного цвета. В 100 метров от пруда находится 500-летний дуб в 3-4 обхвата. Ближайший к пруду дуб уже умер", — говорится в сообщении.
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