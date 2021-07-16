В Харькове спасатели боролись с пожаром на частных складах с древесиной
Спасателям понадобилось более 18 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар на складах с древесиной на улице Киргизской, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сообщение о возгорании сотрудники ГСЧС получили в 2:43 в четверг, 15 июля, локализовали его в 5:00, ликвидация очагов пожара продолжалась до 21:10.
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Всего к тушению пожара привлекали 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 бойцов ГСЧС.
Причина ЧП устанавливается.
К слову, в Харьковской области установлен наивысший уровень пожарной опасности
"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорится в сообщении.
С начала года на таких пожарах погибли три человека.
Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.
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