К тушению пожара привлекли даже пожарный поезд

В Харькове спасатели боролись с пожаром на частных складах с древесиной

Спасателям понадобилось более 18 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар на складах с древесиной на улице Киргизской, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о возгорании сотрудники ГСЧС получили в 2:43 в четверг, 15 июля, локализовали его в 5:00, ликвидация очагов пожара продолжалась до 21:10.

Всего к тушению пожара привлекали 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 бойцов ГСЧС.

Причина ЧП устанавливается.

К слову, в Харьковской области установлен наивысший уровень пожарной опасности

"Количество пожаров в этом году ниже, чем в прошлом, но с начала года произошло более 1500 пожаров. Из них, в частности, в лесах Харьковщины – 27 пожаров", – говорится в сообщении.

С начала года на таких пожарах погибли три человека.

Важно отметить, что 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора.

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