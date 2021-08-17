У Харкові евакуювали п'ятьох мешканців житлового будинку
Про це повідомили у прес-центрі ДСНС у Харківській області.
На місці НП працювали два оперативні відділення рятувальників на автоцистернах і одне на автодрабині. У квартирі на 3-му поверсі горів диван, інші меблі та домашні речі на площі близько 4 кв. м.
В результаті диму на верхніх поверхах виникла загроза життю жителів.
Пожежники організували евакуацію і вивели п'ятьох людей.
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До слова, на Харківщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
Найближчими днями надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у північних та центральних регіонах України, а також у Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях.
У прес-службі ДСНС повідомили, що за поточну добу рятувальники здійснили чотири виїзди на гасіння пожеж, що сталися на відкритих просторах у Харківській області.
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