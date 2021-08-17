В Харькове эвакуировали пятерых жителей жилого дома

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС в Харьковской области.

На месте ЧП работали два оперативные отделения спасателей на автоцистернах и одно на автолестнице. В квартире на 3-м этаже горел диван, другая мебель и домашние вещи на площади около 4 кв. м.

В результате дыма на верхних этажах возникла угроза жизни жителей.

Пожарные организовали эвакуацию и вывели пятерых человек.

К слову, на Харьковщине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

В ближайшие дни чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в северных и центральных регионах Украины, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что за текущие сутки спасатели совершили четыре выезда на тушение пожаров, произошедших на открытых пространствах в Харьковской области.

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