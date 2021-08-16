До Харкова прийшла африканська спека

Синоптики прогнозують підвищення температури повітря.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, 16 і 17 серпня в результаті надходження спекотної повітряної маси з Північної Африки, в Харківській області очікується підвищення температури на 3-6 градусів, опадів в ці дні не передбачається.

16 серпня, небо буде ясним. Вітер північно-східний, 3 - 8 м/с. Температура вночі +15...+ 17°С, вдень – +30...+ 32°С.

17 серпня, очікується денна температура + 30...+ 35°С, без опадів.

До слова, нещодавно харківські рятувальники звернулися до жителів

Так, у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області заявили, що лише за добу було зафіксовано 51 пожежу сухої трави, очерету, сміття та рослинних залишків на полях.

Загальна площа пожеж склала близько 60 гектарів.

"Це в два рази більше, ніж добою раніше, а по площі — в 7,5 рази. Враховуючи прогнози синоптиків, така тенденція триватиме", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Жителів регіону закликають дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожежі.

У разі виникнення пожежі-терміново телефонувати за номером "101".

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