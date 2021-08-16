В Харьков пришла африканская жара
Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Так, 16 и 17 августа в результате поступления жаркой воздушной массы из Северной Африки, в Харьковской области ожидается повышение температуры на 3–6 градусов, осадков в эти дни не предвидится.
16 августа, небо будет ясным. Ветер северо-восточный, 3 - 8 м/с. Температура ночью +15...+17°С, днем – +30...+32°С.
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17 августа, ожидается дневная температура +30...+35°С, без осадков.
К слову, недавно харьковские спасатели обратились к жителям
Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявили, что только за сутки был зафиксирован 51 пожар сухой травы, камыша, мусора и растительных остатков на полях.
Общая площадь пожаров составила около 60 гектаров.
"Это в два раза больше, чем сутками ранее, а по площади — в 7,5 раза. Учитывая прогнозы синоптиков, такая тенденция будет продолжаться", — говорится в сообщении ГСЧС.
Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары.
В случае возникновения пожара — срочно звонить по номеру "101".
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