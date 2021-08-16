В Харьков пришла африканская жара

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Так, 16 и 17 августа в результате поступления жаркой воздушной массы из Северной Африки, в Харьковской области ожидается повышение температуры на 3–6 градусов, осадков в эти дни не предвидится.

16 августа, небо будет ясным. Ветер северо-восточный, 3 - 8 м/с. Температура ночью +15...+17°С, днем – +​​30...+32°С.

17 августа, ожидается дневная температура +​​30...+35°С, без осадков.

К слову, недавно харьковские спасатели обратились к жителям

Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявили, что только за сутки был зафиксирован 51 пожар сухой травы, камыша, мусора и растительных остатков на полях.

Общая площадь пожаров составила около 60 гектаров.

"Это в два раза больше, чем сутками ранее, а по площади — в 7,5 раза. Учитывая прогнозы синоптиков, такая тенденция будет продолжаться", — говорится в сообщении ГСЧС.

Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары.

В случае возникновения пожара — срочно звонить по номеру "101".

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей