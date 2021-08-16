У Харкові шукають хлопчика
У пошуково-рятувальному загоні "Мілена" повідомили, що хлопчик, 15 серпня, вийшов з будинку на вул.П'ятисотницькій (район Пташиного ринку) і не повернувся.
12-річний Артур Сельвян був одягнений у сіру футболку і чорні шорти, на ногах чорні шльопанці.
Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження хлопчика, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.
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Крім того нещодавно в Харківській області зникла 5-річна дитина
Про це розповіли в патрульній поліції Харкова.
11 серпня, в поліцію звернулася жінка і повідомила, що на проспекті Олександрівському втратила 5-річного сина.
Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою.
Стурбована жінка повідомила патрульним, що гуляла зі своїм 5-річним сином, відволіклася на кілька секунд і втратила його з поля зору.
Співробітники поліції разом з матір'ю швидко розшукали малюка. Дитина медичної допомоги не потребувала.
Всі обставини події з'ясовуються.
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