В Харькове ищут мальчика

В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что мальчик, 15 августа, вышел из дома на ул. Пятисотницкой (район Птичьего рынка) и не вернулся.

12-летний Артур Сельвян был одет в серую футболку и черные шорты, на ногах черные шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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Об этом рассказали в патрульной полиции Харькова.

11 августа, в полицию обратилась женщина и сообщила, что на проспекте Александровском потеряла 5-летнего сына.

Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу.

Обеспокоенная женщина сообщила патрульным, что гуляла со своим 5-летним сыном, отвлеклась на несколько секунд и потеряла его из поля зрения.

Сотрудники полиции вместе с матерью быстро разыскали малыша. Ребенок в медицинской помощи не нуждался.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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