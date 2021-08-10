В одному зі спальних районів Харкова сталася масова бійка
На місце події прибули поліцейські, щоб з'ясувати обставини інциденту.
"Що не поділили панове-невідомо. На місце викликали копів, двох порушників пов'язали. В ході затримання дісталося і копам", - йдеться в повідомленні.
Двоє хуліганів були заарештовані.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
"Є дрес-код?": у метро Харкова не пустили дівчину через зовнішній вигляд, відео
"Залишилася дружина і чотири доньки": зупинилося серце депутата Ради восьмого скликання
Нові подробиці нападу на танцюриста Дорофєєвої і що з ним зараз: "Щодня на ліки йде від 3 до 5 тисяч"
Астаф'єву на відпочинку несподівано роздягли, показавши декольте крупним планом: "Льош, я відпочиваю!"
Всі подробиці інциденту з'ясовуються.
До слова, в центрі Харкова сталася бійка
Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.
Інформація про подію надійшла 8 липня о 03:50 від 29-річної жінки.
Правоохоронці прибулі на місце бійки з'ясували, що під час бійки постраждав 27-річний хлопець - у нього були порізані руки, а другим учасником бійки виявився 34-річний харків'янин.
Інцидент кваліфікували за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Всі деталі інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, бійку влаштували в центрі Харкова, в хід пішла зброя: є поранені
Як повідомляла Politeka, у харківському метро побилися пасажири, фото: "зробив зауваження".
Крім того Politeka писала, про те, що у Харкові масова бійка за участю дівчат потрапила на відео: "звідки стільки жорстокості?"