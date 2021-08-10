В одному зі спальних районів Харкова сталася масова бійка

На місце події прибули поліцейські, щоб з'ясувати обставини інциденту.

"Що не поділили панове-невідомо. На місце викликали копів, двох порушників пов'язали. В ході затримання дісталося і копам", - йдеться в повідомленні.

Двоє хуліганів були заарештовані.

Всі подробиці інциденту з'ясовуються.

До слова, в центрі Харкова сталася бійка

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Інформація про подію надійшла 8 липня о 03:50 від 29-річної жінки.

Правоохоронці прибулі на місце бійки з'ясували, що під час бійки постраждав 27-річний хлопець - у нього були порізані руки, а другим учасником бійки виявився 34-річний харків'янин.

Інцидент кваліфікували за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Всі деталі інциденту з'ясовуються.

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