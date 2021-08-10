В одном из спальных районов Харькова произошла массовая драка
На место происшествия прибыли полицейские, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
«Что не поделили господа — неизвестно. На место вызвали копов, двоих нарушителей повязали. В ходе задержания досталось и копам», — говорится в сообщении.
Двое хулиганов были арестованы.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
"Есть дресс-код?": в метро Харькова не пустили девушку из-за внешнего вида, видео
Стало известно о трагической гибели чемпиона Украины: "В этой истории печально все"
Продление карантина в Украине, в Минздраве раскрыли новые сроки: "Как минимум на..."
"Волчицы" обсуждают Олега Винника с короткой стрижкой, понравилось не всем: "Теперь мы знаем..."
Все подробности инцидента выясняются.
К слову, в центре Харькова произошла драка
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.
Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.
Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Детали инцидента выясняются.
Напомним, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые
Как сообщала Politeka, в Харьковском метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".
Кроме того Politeka писала, о том, что в Харькове массовая драка с участием девушек попала на видео: "Откуда столько жестокости?"