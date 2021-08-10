В одном из спальных районов Харькова произошла массовая драка

На место происшествия прибыли полицейские, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

«Что не поделили господа — неизвестно. На место вызвали копов, двоих нарушителей повязали. В ходе задержания досталось и копам», — говорится в сообщении.

Двое хулиганов были арестованы.

Все подробности инцидента выясняются.

К слову, в центре Харькова произошла драка

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Информация о произошедшем поступила 8 июля в 03:50 от 29-летней женщины.

Правоохранители прибывшие на место драки выяснили, что во время драки пострадал 27-летний парень- у него были порезаны руки, а вторым участником драки оказался 34-летний харьковчанин.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Детали инцидента выясняются.

Напомним, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые

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