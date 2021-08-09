Подробиці того, що відбувається

На харківському ринку спалахнула пожежа

Про це повідомили в телеграм-каналі «Типовий Харків».

На комунальному ринку сталася пожежа. На місці події працюють пожежники.

Чорний густий дим було видно здалеку.

Один з очевидців заліз на дах торгового павільйону і спробував самостійно погасити осередки загоряння.

Пожежа повністю загашена, на щастя, жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, харківські рятувальники екстрено звернулися до жителів.

Так, у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області заявили, що лише за добу зафіксовано 51 пожежу сухої трави, очерету, сміття та рослинних залишків на полях.

Загальна площа пожеж склала близько 60 гектарів.

"Це в два рази більше, ніж добою раніше, а по площі — в 7,5 рази. Враховуючи прогнози синоптиків, така тенденція триватиме", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Жителів регіону закликають дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожежі.

У разі виникнення пожежі-терміново телефонувати за номером "101".

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