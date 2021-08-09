На харьковском рынке вспыхнул пожар
Об этом сообщили в телеграмм-канале «Типичный Харьков».
На Коммунальном рынке произошел пожар. На месте происшествия работают пожарные.
Черный густой дым был виден издалека.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Повзрослевший сын Кароль на новых кадрах взволновал девушек: "Тин, вам невеста не нужна?"
Юная фаворитка Олега Винника в платье с глубоким декольте показала свою стихию: «Невероятно горячая»
Лопес показала настоящую страсть, усевшись на руки к Аффлеку: "Этим людям точно за 50?"
Знаменитая актриса ушла из жизни за 13 дней до своего юбилея: коллеги сообщили об утрате
Один из очевидцев залез на крышу торгового павильона и попытался самостоятельно погасить очаги возгорания.
Пожар полностью потушен, к счастью, жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, харьковские спасатели экстренно обратились к жителям.
Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявили, что только за сутки зафиксирован 51 пожар сухой травы, камыша, мусора и растительных остатков на полях.
Общая площадь пожаров составила около 60 гектаров.
"Это в два раза больше, чем сутками ранее, а по площади — в 7,5 раза. Учитывая прогнозы синоптиков, такая тенденция будет продолжаться", — говорится в сообщении ГСЧС.
Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары.
В случае возникновения пожара — срочно звонить по номеру "101".
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей