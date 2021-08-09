На харьковском рынке вспыхнул пожар

Об этом сообщили в телеграмм-канале «Типичный Харьков».

На Коммунальном рынке произошел пожар. На месте происшествия работают пожарные.

Черный густой дым был виден издалека.

Один из очевидцев залез на крышу торгового павильона и попытался самостоятельно погасить очаги возгорания.

Пожар полностью потушен, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, харьковские спасатели экстренно обратились к жителям.

Так, в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области заявили, что только за сутки зафиксирован 51 пожар сухой травы, камыша, мусора и растительных остатков на полях.

Общая площадь пожаров составила около 60 гектаров.

"Это в два раза больше, чем сутками ранее, а по площади — в 7,5 раза. Учитывая прогнозы синоптиков, такая тенденция будет продолжаться", — говорится в сообщении ГСЧС.

Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары.

В случае возникновения пожара — срочно звонить по номеру "101".

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