У Харкові дитина жила на пляжі

Як повідомили в прес-службі Нацполіції, хлопчик живе з прийомними батьками.

3 серпня близько 11: 00 він посварився з дорослими через те, що ті не дозволили йому самому піти на ставок.

"За словами батьків, хлопець і раніше йшов з дому. Тому в поліцію вони відразу звертатися не стали, а коли на ранок другого дня він так і не повернувся, занепокоїлися і заявили в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Через 2 дні хлопчика знайшли в Журавлівському гідропарку.

З хлопчиком провели профілактичну бесіду. На батьків склали адмінпротокол за ч.1 ст. 184 (невиконання батьківських обов'язків) КУпАП.

Нагадаємо, що в Харкові школяр влаштував стрілянину

Стрілянина сталася на дитячому майданчику, в результаті якої постраждали кілька дітей.

"Малолітній гангстер влаштував стрілянину на дитячому майданчику на Асхарова, 5. Стріляв по дітях, кілька постраждалих, пістолет важкий, для дітей сила удару найпотужніша. Пістолет відібрали. Поліція на місці. Викликали батьків стрільця", - йдеться в повідомленні.

На щастя, постраждалі відбулися синцями.

Правоохоронці розслідують даний інцидент.

До слова, малюків на Харківщині терміново госпіталізували в лікарню, фото: "діти наковталися..."

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