В Харькове ребенок жил на пляже

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, мальчик живет с приемными родителями.

3 августа около 11:00 он поссорился со взрослыми из-за того, что те не разрешили ему самому пойти на пруд.

"По словам родителей, парень и раньше уходил из дома. Поэтому в полицию они сразу обращаться не стали, а когда на утро второго дня он так и не вернулся, забеспокоились и заявили в полицию", - говорится в сообщении.

Через 2 дня мальчика нашли в Журавлевском гидропарке.

С мальчиком провели профилактическую беседу. На родителей составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 (неисполение родительских обязанностей) КУоАП.

Напомним, что в Харькове школьник устроил стрельбу

Стрельба произошла на детской площадке, в результате которой пострадали несколько детей.

"Малолетний гангстер устроил стрельбу на детской площадке на Асхарова, 5. Стрелял по детям, несколько пострадавших, пистолет тяжелый, для детей сила удара мощнейшая. Пистолет отобрали. Полиция на месте. Вызвали родителей стрелка", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавшие отделались синяками.

Правоохранители расследуют данный инцидент.

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