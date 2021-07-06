У Харкові чоловік з подільником побили дівчину і відібрали у неї телефон
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Злочин було скоєно вранці 6 липня в Основ'янському районі Харкова.
Один з грабіжників був затриманий на проспекті Гагаріна патрульними і переданий оперативникам.
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Так, в місцевому телеграм-каналі повідомили, що підозрілий чоловік ходить по під'їздах і стукає в двері.
"Третій день пасуть наш двір, ходять з одного під'їзду в під'їзд, простукують квартири. На джерельній, 9а вже розкрили квартиру, поки люди були на відпочинку.
Дзвонили в поліцію, говоримо, тут підозрілий чоловік простукує квартири, а нам відповіли: ну ось як пограбують, так і телефонуйте. Пишу просто попередити людей, щоб запам'ятали цю особу і просимо утриматися від поїздок. Зараз сезон у домушників, від яких нас нікому захищати", - йдеться в повідомленні.
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