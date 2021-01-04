В Харькове орудует домушник
Об этом сообщили в телеграм-канале "Труха".
"На Салтовке в районах 533, 531, 524 улица Бучми, Широнинцев, Героев Труда, Тракторостроителей, Светлой работает домушник, вскрывает квартиры очень аккуратно. Работает в утреннее время с 10 утра! Перед Новым годом ограбил несколько квартир на улице Бучми 533 микрорайон!", - говорится в сообщении.
"Руки переломать! Чтоб нечем было вскрывать", "Хорошо что он в маске а то мы бы эго заметили", "Ладно на парковке когда с далека, а тут с метра. И все равно картинка словно с кубиков составлена", " Ограбили и нас, через окно второй этаж, заяву написал но прошло 10 дней с полицией связаться не реально. Мысли разные, но факт на лицо!", "Красота,маски официально...делай что хочешь,никто не узнает внешность", - пишут харьковчане в комментариях.
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