В Харькове орудует домушник

Об этом сообщили в телеграм-канале "Труха".

"На Салтовке в районах 533, 531, 524 улица Бучми, Широнинцев, Героев Труда, Тракторостроителей, Светлой работает домушник, вскрывает квартиры очень аккуратно. Работает в утреннее время с 10 утра! Перед Новым годом ограбил несколько квартир на улице Бучми 533 микрорайон!", - говорится в сообщении.

"Руки переломать! Чтоб нечем было вскрывать", "Хорошо что он в маске а то мы бы эго заметили", "Ладно на парковке когда с далека, а тут с метра. И все равно картинка словно с кубиков составлена", " Ограбили и нас, через окно второй этаж, заяву написал но прошло 10 дней с полицией связаться не реально. Мысли разные, но факт на лицо!", "Красота,маски официально...делай что хочешь,никто не узнает внешность", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".