В Харькове мужчина с подельником избили девушку и отобрали у нее телефон

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Преступление было совершено утром 6 июля в Основянском районе Харькова.

Один из грабителей был задержан на проспекте Гагарина патрульными и передан оперативникам.

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Так, в местном телеграм-канале сообщили, что подозрительный мужчина ходит по подъездам и стучит в двери.

"Третий день пасут наш двор, ходят из одного подъезда в подъезд, простукивают квартиры. На Родниковой, 9а уже вскрыли квартиру, пока люди были на отдыхе.

Звонили в полицию, говорим, тут подозрительный мужчина простукивает квартиры, а нам ответили: ну вот как ограбят, так и звоните. Пишу просто предупредить людей, чтоб запомнили это лицо и просим воздержаться от поездок. Сейчас сезон у домушников, от которых нас некому защищать", - говорится в сообщении.

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