На Харківщині спалахнула масштабна пожежа у фермерському господарстві

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській обл.

4 липня о 02: 21 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Кругляківка.

На відкритій території горіла солома в тюках, площа пожежі склала 500 м2.

Рятувальниками були врятовані сусідні будівлі.

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Працівники ДСНС ліквідували пожежу о 04: 10.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, в Харківській області відпочиваючі мало не спалили ліс

За словами очевидців, відпочиваючі смажили шашлики і не загасили мангал.

На місце НП оперативно виїхали рятувальники. На щастя, пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на великій території лісу.

"Сьогодні вдень на Безлюдівці парочка вирішила відпочити з наметами в лісі і влаштувала пожежу", - йдеться в повідомленні.