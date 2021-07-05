На Харківщині спалахнула масштабна пожежа у фермерському господарстві

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській обл.

4 липня о 02: 21 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Кругляківка.

На відкритій території горіла солома в тюках, площа пожежі склала 500 м2.

Рятувальниками були врятовані сусідні будівлі.

Працівники ДСНС ліквідували пожежу о 04: 10.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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