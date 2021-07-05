На Харківщині спалахнула масштабна пожежа у фермерському господарстві
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській обл.
4 липня о 02: 21 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Кругляківка.
На відкритій території горіла солома в тюках, площа пожежі склала 500 м2.
Рятувальниками були врятовані сусідні будівлі.
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Працівники ДСНС ліквідували пожежу о 04: 10.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, в Харківській області відпочиваючі мало не спалили ліс
За словами очевидців, відпочиваючі смажили шашлики і не загасили мангал.
На місце НП оперативно виїхали рятувальники. На щастя, пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на великій території лісу.
"Сьогодні вдень на Безлюдівці парочка вирішила відпочити з наметами в лісі і влаштувала пожежу", - йдеться в повідомленні.
До слова, у Харкові неадекват зупинив потяги, кадри:"погрожував перегризти електропроводи".
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