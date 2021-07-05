На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар в фермерском хозяйстве
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской обл.
4 июля в 02: 21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Кругляковка.
На открытой территории горела солома в тюках, площадь пожара составила 500 м2.
Спасателями были спасены соседние здания.
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Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 04:10.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, в Харьковской области отдыхающие чуть не спалили лес
По словам очевидцев, отдыхающие жарили шашлыки и не потушили мангал.
На место ЧП оперативно выехали спасатели. К счастью, пожарным удалось предотвратить распространение огня на большой территории леса.
"Сегодня днем на Безлюдовке парочка решила отдохнуть с палатками в лесу и устроила пожар", - говорится в сообщении.
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