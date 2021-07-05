На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар в фермерском хозяйстве

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской обл.

4 июля в 02: 21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Кругляковка.

На открытой территории горела солома в тюках, площадь пожара составила 500 м2.

Спасателями были спасены соседние здания.

Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 04:10.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Харьковской области отдыхающие чуть не спалили лес