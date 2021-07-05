На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар в фермерском хозяйстве

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской обл.

4 июля в 02: 21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Кругляковка.

На открытой территории горела солома в тюках, площадь пожара составила 500 м2.

Спасателями были спасены соседние здания.

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Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 04:10.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Харьковской области отдыхающие чуть не спалили лес

По словам очевидцев, отдыхающие жарили шашлыки и не потушили мангал.

На место ЧП оперативно выехали спасатели. К счастью, пожарным удалось предотвратить распространение огня на большой территории леса.

"Сегодня днем на Безлюдовке парочка решила отдохнуть с палатками в лесу и устроила пожар", - говорится в сообщении.