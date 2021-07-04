Трое подростков пошли на преступление ради ролика
В Харьковской области трое девушек опубликовали видео, как они снимают и выбрасывают знак "Уступить дорогу", информирует пресс-служба полиции Чугуевщины.
"Девушек установили участковые офицеры полиции и работники поселкового совета. Сейчас в поселковом совете Новопокровки на родителей составлен админпротокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)", - говорится в сообщении.
Размер штрафа по ст. 184 составляет от 850 до 1700 гривен.
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Напомним, в Харькове аферисты представлялись сотрудниками отдела безопасности банковского учреждения и обманывали людей
Работали мошенники "по классике" - звонили, представлялись якобы они из банка и им нужно подтвердить операцию, говорится на сайте Харьковской прокуратуры.
Просили номер карты и код с обратной стороны, после чего у переводили себе деньги со счета.
Пятерым лицам сообщено о подозрении, изъяты деньги и техника.
Теперь им грозит от 5 до 12 лет лет тюрьмы.
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