На харьковском вокзале неадекват заблокировал движение поездов

Инцидент произошел на вокзале Харьков-Левада - мужчина "пытался" свести счеты с жизнью на глазах у людей.

Увидев, что провокация не действует залез на электричку Харьков-Изюм и угрожал перегрызть электропровода.

По информации отдела полиции, вызов поступил около 5 утра. На улице Вернадского между продавщицей и мужчиной возникла ссора - неадекват палкой ударил женщину по руке, затем по ограде залез на крышу железнодорожной платформы и начал кричать.

На место выехали наряд патрульных, следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и бригада ГСЧС.

На одном из путей движение железнодорожного транспорта пришлось остановить.

В ходе переговоров начальник отдела полиции уговорил мужчину спуститься с крыши.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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