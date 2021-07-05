У Харківській області відпочивальники ледь не спалили ліс
За словами очевидців, відпочиваючі смажили шашлики і не загасили мангал.
На місце НП оперативно виїхали рятувальники. На щастя, пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на великій території лісу.
"Сьогодні вдень на Безлюдівці парочка вирішила відпочити з наметами в лісі і влаштувала пожежу", - йдеться в повідомленні.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Новий потужний удар стихії обрушився на Крим, кадри лиха: будинки й дороги пішли під воду
Біда з екс-дружиною Пономарьова Мозговою, терміново знадобилася допомога медиків: "Накололи..."
Горбунов зібрав Потапа та інших зіркових сусідів у себе вдома: "Щось не густо на столі, не по-українськи"
Тіна Кароль у вбранні за майже 16 тисяч засвітила інтер'єр свого особняка: "Господи Боженьки"
Нагадаємо, харків'яни скаржаться на нашестя кліщів
Про це йдеться в петиції, яку опублікувала харків'янка Апросіна Олена.
Жителі просять обробити все місто від кліщів.
"Дуже прошу Вас, терміново вжити заходів по обробці міста і лісів від кліщів. Проста прогулянка по доріжках в лісопарку і неймовірна кількість кліщів зняла з себе, дитину і собаки. Так ще не було ніколи", - повідомила харків'янка.
Петицію, станом на 4 липня, підписали вже 226 людей.
До слова, у Харкові неадекват зупинив потяги, кадри:"погрожував перегризти електропроводи".
Як повідомляла Politeka, на Харківщині Підлітки пішли на злочин заради відео: вирішили " похайпити"
Також Politeka писала, що 5-й день тривають пошуки: у Харкові біля "студентської" зник чоловік, фото