У Харківській області відпочивальники ледь не спалили ліс

"Сьогодні вдень на Безлюдівці парочка вирішила відпочити з наметами в лісі і влаштувала пожежу", - йдеться в повідомленні.

На місце НП оперативно виїхали рятувальники. На щастя, пожежникам вдалося запобігти поширенню вогню на великій території лісу.

За словами очевидців, відпочиваючі смажили шашлики і не загасили мангал.

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Про це йдеться в петиції, яку опублікувала харків'янка Апросіна Олена.

Жителі просять обробити все місто від кліщів.

"Дуже прошу Вас, терміново вжити заходів по обробці міста і лісів від кліщів. Проста прогулянка по доріжках в лісопарку і неймовірна кількість кліщів зняла з себе, дитину і собаки. Так ще не було ніколи", - повідомила харків'янка.

Петицію, станом на 4 липня, підписали вже 226 людей.

До слова, у Харкові неадекват зупинив потяги, кадри:"погрожував перегризти електропроводи".

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