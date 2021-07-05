В Харьковской области отдыхающие чуть не спалили лес
По словам очевидцев, отдыхающие жарили шашлыки и не потушили мангал.
На место ЧП оперативно выехали спасатели. К счастью, пожарным удалось предотвратить распространение огня на большой территории леса.
"Сегодня днем на Безлюдовке парочка решила отдохнуть с палатками в лесу и устроила пожар", - говорится в сообщении.
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Напомним, харьковчане жалуются на нашествие клещей
Об этом говорится в петицию, которую опубликовала харьковчанка Апросина Елена.
Жители просят обработать весь город от клещей.
"Очень прошу Вас, срочно принять меры по обработке города и лесов от клещей. Простая прогулка по дорожкам в лесопарке и неимоверное количество клещей сняла с себя, ребёнка и собаки. Так ещё не было никогда", — сообщила харьковчанка.
Петицию, по состоянию на 4 июля, подписали уже 226 человек.
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