Рух поїздів відновили тільки через 3 години

На харківському вокзалі неадекват заблокував рух поїздів

Інцидент стався на вокзалі Харків-Левада - чоловік "намагався" звести рахунки з життям на очах у людей.

Побачивши, що провокація не діє заліз на електричку Харків-Ізюм і погрожував перегризти електропроводи.

За інформацією відділу поліції, виклик надійшов близько 5 ранку. На вулиці Вернадського між продавщицею і чоловіком виникла сварка - неадекват палицею вдарив жінку по руці, потім по огорожі заліз на дах залізничної платформи і почав кричати.

На місце виїхали наряд патрульних, слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції та бригада ДСНС.

На одній зі шляхів рух залізничного транспорту довелося зупинити.

В ході переговорів начальник відділу поліції вмовив чоловіка спуститися з даху.

Всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, троє підлітків пішли на злочин заради ролика

У Харківській області троє дівчат опублікували відео, як вони знімають і викидають знак "поступитися дорогою".

У селищній раді Новопокровки на батьків складено адмінпротокол за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Розмір штрафу за ст. 184 становить від 850 до 1700 гривень.

До слова, харків'ян попередили про цинічного домушника, фото: "виніс кілька квартир"

Як повідомляла Politeka, нахабний домушник розперезався в Харкові, фото: "лазив по під'їздах житлових будинків і..."

Також Politeka писала, що у Харкові орудує "акуратний" домушник:"працює в ранковий час".