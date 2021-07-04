Троє підлітків пішли на злочин заради ролика

У Харківській області троє дівчат опублікували відео, як вони знімають і викидають знак "поступитися дорогою", інформує прес-служба поліції Чугуївщини.

"Дівчат встановили дільничні офіцери поліції та працівники селищної ради. Наразі у селищній раді Новопокровки на батьків складено адмінпротокол за ст.184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей)", - йдеться у повідомленні.

Розмір штрафу за ст. 184 становить від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, у Харкові аферисти представлялися співробітниками відділу безпеки банківської установи і обманювали людей

Працювали шахраї "за класикою" - дзвонили, представлялися нібито вони з банку і їм потрібно підтвердити операцію, йдеться на сайті Харківської прокуратури.

Просили номер карти і код зі зворотного боку, після чого у переводили собі гроші з рахунку.

П'ятьом особам повідомлено про підозру, вилучено гроші та техніку.

Тепер їм загрожує від 5 до 12 років років в'язниці.

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