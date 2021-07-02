У Харківському супермаркеті торкаються риби на вітрині брудними руками

Покупці помітили, що продавець абсолютно не дотримується санітарних норм, передає Telegram-канал "Чорний список".

Співробітниця магазину почала чіпати всю рибу, яка лежить на вітрині, без рукавичок.

Ніхто не знає, мила вона перед цим руки чи ні.

Крім того покупець помітив кота , який бігав по магазину, а потім забіг під прилавок з рибою.

Продавщиця його побачила, але ніяк не відреагувала.

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Працювали шахраї "за класикою" - дзвонили, представлялися нібито вони з банку і їм потрібно підтвердити операцію, йдеться на сайті Харківської прокуратури.

Просили номер карти і код зі зворотного боку, після чого у переводили собі гроші з рахунку.

П'ятьом особам повідомлено про підозру, вилучено гроші та техніку.

Тепер їм загрожує від 5 до 12 років років в'язниці.

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