У Харківському супермаркеті торкаються риби на вітрині брудними руками
Покупці помітили, що продавець абсолютно не дотримується санітарних норм, передає Telegram-канал "Чорний список".
Співробітниця магазину почала чіпати всю рибу, яка лежить на вітрині, без рукавичок.
Ніхто не знає, мила вона перед цим руки чи ні.
Крім того покупець помітив кота , який бігав по магазину, а потім забіг під прилавок з рибою.
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Продавщиця його побачила, але ніяк не відреагувала.
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