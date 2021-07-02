В харьковском супермаркете трогают рыбу грязными руками

Покупатели заметили, что продавец совершенно не соблюдает санитарные нормы, передает Telegram-канал "Черный список".

Сотрудница магазина начала трогать всю рыбу, которая лежит на витрине, без перчаток.

Никто не знает, мыла ли она перед этим руки или нет.

Кроме того покупатель заметил кота , который бегал по магазину, а потом забежал под прилавок с рыбой.

Продавщица его увидела, но никак не отреагировала.

Напомним, в Харькове аферисты представлялись сотрудниками отдела безопасности банковского учреждения и обманывали людей

Работали мошенники "по классике" - звонили, представлялись якобы они из банка и им нужно подтвердить операцию, говорится на сайте Харьковской прокуратуры.

Просили номер карты и код с обратной стороны, после чего у переводили себе деньги со счета.

Пятерым лицам сообщено о подозрении, изъяты деньги и техника.

Теперь им грозит от 5 до 12 лет лет тюрьмы.

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