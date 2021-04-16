Під Харковом закривають дитячі садки

Таке рішення було прийнято вчора, 15 квітня, на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Нововодолазькій територіальній громаді з 16 квітня закривають дитячі садки та інші дошкільні навчальні заклади, через збільшення кількості хворих на ковід.

Крім того ми писали, що малолітні дівчатка підпалили суху траву на Харківщині - рятувальники два дні гасили пожежу.

11 квітня в поліцію повідомили про пожежі на луках у Змієві.

Трава горіла через підпал сухої трави - полум'я перекидалося на інші ділянки місцевості. Пожежу вдалося ліквідувати лише на другу добу-вигоріло 1,5 гектара лугів.

Поліція встановила причетних до підпалу- дівчата 12 і 11 років розповіли, що грали з сірниками і підпалили траву, коли вогонь почав поширюватися, то вони злякалися і втекли.

На батьків дівчат склали протокол за ст. 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення. Тепер вони заплатять штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (від 85 до 170 грн).

До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".

Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".

Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.