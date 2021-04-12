З 11 квітня Харківщина у "червоній зоні" - карантинні правила в регіоні посилилися

У мерії міста заявили, що харків'яни масово порушують заборони, пов'язані з карантином.

Так, в перший же день, коли в Харківській області посилили карантин, за кілька годин поліцейські склали десятки протоколів на приватних перевізників за порушення правил перевезення пасажирів під час карантину.

Це викликало серйозні побоювання у транспортних компаній і небажання випускати автобуси на маршрути, боячись великих штрафів - це може призвести до транспортного колапсу в місті.

Раніше ми писали, що на Харківщині безвісти пропала дівчинка.

Про її зникнення повідомила в поліцію мати дитини.

За її словами, 12-річна дочка поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.

Жінка зазначила, що дівчинка не розмовляє.

Поліцейські знайшли дитину в лісі селища високого-вона захопилася катанням на велосипеді і не помітила, як заблукала.

Дівчинку повернули матері.

До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.

Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.

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