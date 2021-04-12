З 11 квітня Харківщина у "червоній зоні" - карантинні правила в регіоні посилилися
У мерії міста заявили, що харків'яни масово порушують заборони, пов'язані з карантином.
Так, в перший же день, коли в Харківській області посилили карантин, за кілька годин поліцейські склали десятки протоколів на приватних перевізників за порушення правил перевезення пасажирів під час карантину.
Це викликало серйозні побоювання у транспортних компаній і небажання випускати автобуси на маршрути, боячись великих штрафів - це може призвести до транспортного колапсу в місті.
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Раніше ми писали, що на Харківщині безвісти пропала дівчинка.
Про її зникнення повідомила в поліцію мати дитини.
За її словами, 12-річна дочка поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.
Жінка зазначила, що дівчинка не розмовляє.
Поліцейські знайшли дитину в лісі селища високого-вона захопилася катанням на велосипеді і не помітила, як заблукала.
Дівчинку повернули матері.
До слова, у Харкові побудують дорогу через ринок "Барабашово": деталі рішення.
Як повідомляла Politeka раніше, тисячам харків'ян не виплатили зарплату, названі космічні суми.
Також Politeka писала, про те, що у Харкові нещастя сталося зі школяркою:" послизнулася і впала з другого поверху", деталі.