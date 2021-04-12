С 11 апреля Харьковщина в "красной зоне" - карантинные правила в регионе ужесточились
В мэрии города заявили, что харьковчане массово нарушают запреты, связанные с карантином.
Так, в первый же день, когда в Харьковской области ужесточили карантин, за несколько часов полицейские составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки пассажиров во время карантина.
Это вызвало серьезные опасения у транспортных компаний и нежелание выпускать автобусы на маршруты, боясь больших штрафов - это может привести к транспортному коллапсу в городе.
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Раньше мы писали, что на Харьковщине без вести пропала девочка.
О ее пропаже сообщила в полицию мать ребенка.
По ее словам, 12-летняя дочь уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Женщина отметила, что девочка не разговаривает.
Полицейские нашли ребенка в лесу поселка Высокого - она увлеклась катанием на велосипеде и не заметила, как заблудилась.
Девочку вернули матери.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.