На Харківщині розшукують чоловіка

Про це повідомляють волонтери пошукової групи «Мілена».

У місті Мерефі Харківської області зник 51-річний Костянтин Пахолюк. Востаннє його бачили 1 квітня. Чоловік вийшов з будинку, розташованого по вул. Баркевича, і зник.

Прикмети зниклого: зріст 185 см.

У чому був одягнений-невідомо, на вулицю вийшов без куртки.

Особливі прикмети: немає лівого ока.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження чоловіка просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

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Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.

За інформацією медиків, за 4 квітня в Харківській області COVID -19 виявили у 1155 осіб, померли 16 осіб

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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