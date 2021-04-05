На Харківщині розшукують чоловіка
Про це повідомляють волонтери пошукової групи «Мілена».
У місті Мерефі Харківської області зник 51-річний Костянтин Пахолюк. Востаннє його бачили 1 квітня. Чоловік вийшов з будинку, розташованого по вул. Баркевича, і зник.
Прикмети зниклого: зріст 185 см.
У чому був одягнений-невідомо, на вулицю вийшов без куртки.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
Жорсткий локдаун: що опиниться під забороною з 5 квітня, "діятиме мінімум до..."
Розкута Кароль в сукні з безсоромним декольте забула прикрити головне: "Ну чого соромитися"
Пампушка Каменських і бородатий Потап здивували українців: як виглядала зіркова пара 13 років тому
Українську землю засипає снігом посеред весни, кадри: рятувальники попереджають про небезпеку
Особливі прикмети: немає лівого ока.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження чоловіка просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
Раніше ми писали, що в Харківській області за добу COVID-19 діагностували у сотень людей.
Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.
За інформацією медиків, за 4 квітня в Харківській області COVID -19 виявили у 1155 осіб, померли 16 осіб
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
Також Politeka писала, що харків'янин впав у кому через отруєння: медики зробили все можливе, фото.