В Харькове умер главврач городской многопрофильной больницы № 18
О смерти 69-летнего Бориса Менкуса сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
В сообщении говорится, что причиной смерти доктора стал коронавирус.
"Ситуация сразу была тяжелой – обострились все хронические заболевания, в первую очередь, сахарный диабет. Вся медицина города Харькова честно боролась за его жизнь… К сожалению, не получилось", - написала Горбунова-Рубан.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за 4 апреля в Харьковской области COVID-19 выявили у 1155 человек, умерли 16 человек
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.