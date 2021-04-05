На Харьковщине разыскивают мужчину

Об этом сообщают волонтеры поисковой группы «Милена».

В городе Мерефе Харьковской области пропал 51-летний Константин Пахолюк. В последний раз его видели 1 апреля. Мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Баркевича, и пропал.

Приметы пропавшего: рост 185 см, плотного телосложения.

В чем был одет – неизвестно, на улицу вышел без куртки.

Особые приметы: нет левого глаза.

Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за 4 апреля в Харьковской области COVID-19 выявили у 1155 человек, умерли 16 человек

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.