На Харьковщине разыскивают мужчину
Об этом сообщают волонтеры поисковой группы «Милена».
В городе Мерефе Харьковской области пропал 51-летний Константин Пахолюк. В последний раз его видели 1 апреля. Мужчина вышел из дома, расположенного по ул. Баркевича, и пропал.
Приметы пропавшего: рост 185 см, плотного телосложения.
В чем был одет – неизвестно, на улицу вышел без куртки.
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Особые приметы: нет левого глаза.
Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки COVID-19 диагностировали у сотен человек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за 4 апреля в Харьковской области COVID-19 выявили у 1155 человек, умерли 16 человек
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской (1155), Львовской (1121), Днепропетровской (1003), Одесской (660), Киевской (619) областях.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.