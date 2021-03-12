У центрі Харкова залишили коляску з дитиною
Про це передають у соцмережах.
"Матуся пішла в бутік за шмотками, а малий на морозі чекає", - повідомили очевидці.
Харків'яни в коментарях пишуть:"а потім з'являються повідомлення про те, що викрадена дитина".
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Офіційна інформація перевіряється.
Раніше ми писали, що Харківській області рятувальники надали допомогу дитині.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про те, що дитина 2010 року народження наділа гайку на палець правої руки і вже не змогла зняти.
Рятувальники за допомогою підручних засобів звільнили палець дитини.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".