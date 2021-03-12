У центрі Харкова залишили коляску з дитиною

Про це передають у соцмережах.

"Матуся пішла в бутік за шмотками, а малий на морозі чекає", - повідомили очевидці.

Харків'яни в коментарях пишуть:"а потім з'являються повідомлення про те, що викрадена дитина".

Офіційна інформація перевіряється.

Раніше ми писали, що Харківській області рятувальники надали допомогу дитині.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

До рятувальників надійшло повідомлення про те, що дитина 2010 року народження наділа гайку на палець правої руки і вже не змогла зняти.

Рятувальники за допомогою підручних засобів звільнили палець дитини.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".