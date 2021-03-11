Харківська Окружна дорога в жалюгідному стані після зими
Кадрами поділилися очевидці в телеграм-каналі "Веха".
Вся дорога покрита ямами, а проїзд по ній може "відбити нирки" водіям і пасажирам.
Для більшості автомобілістів поїздка цим дорожнім "атракціоном" закінчується на СТО.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Автобус з дітьми впав у прірву, десятки постраждалих: кадри з місця страшної аварії
Гарячий Вовк на шоу "Маска" змусив Полякову відкрити рот від захвату, українці його розгадали: "По рухах це..."
Дочку Олі Полякової після скарг на школу відвезли на "швидкій" з небезпечним діагнозом: кадри з палати
Обірвалося життя видатного українського співака, врятувати не вдалося: "назавжди залишиться в пам'яті"
Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".