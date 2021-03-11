Харківська Окружна дорога в жалюгідному стані після зими

Кадрами поділилися очевидці в телеграм-каналі "Веха".

Вся дорога покрита ямами, а проїзд по ній може "відбити нирки" водіям і пасажирам.

Для більшості автомобілістів поїздка цим дорожнім "атракціоном" закінчується на СТО.

Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.

Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.

Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.

У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".